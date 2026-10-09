Ивано-Франковск впервые атакован реактивным дроном (ВИДЕО)

Ивано-Франковск впервые атакован реактивным дроном, на поражённом объекте врага начался пожар. Армия России продолжает атаку на запад Украины, по объекту противника ударил беспилотник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия переходит ...
- В Финляндии заяви...
- Зеленский: Россия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым