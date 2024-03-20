Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям о принципах организации службы безопасности в компании

Об этом в ходе семинара на тему «Служба безопасности предприятия и ее организация», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил председатель Московской городской коллегии адвокатов «Law Factory (Фабрика Права)» Сергей Романовский.
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