Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям о принципах организации службы безопасности в компании

Об этом в ходе семинара на тему «Служба безопасности предприятия и ее организация», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил председатель Московской городской коллегии адвокатов «Law Factory (Фабрика Права)» Сергей Романовский.