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Царьград

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Дочь Марии Шукшиной Анна в чёрном боди показала свою текущую форму

Дочь Марии Шукшиной Анна в чёрном боди показала свою текущую форму

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной и внучка Василия Шукшина, продемонстрировала в блоге результаты своих тренировок в тренажерном зале.

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