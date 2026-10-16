Ребенок из Москвы погиб в пятизвездочном отеле на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Трагедия произошла после того, как он упал с гамака на высоковольтный кабель, сообщает Telegram-канал Mash.
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