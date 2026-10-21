АС Московской области мотивированным решением от 5 октября 2026 года по делу А41-78204/2026 отказал продавцу во взыскании с ООО «РВБ» 896 209 рублей возврата по соглашению о программе сотрудничества.
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