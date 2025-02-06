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Onet: все больше военных ВСУ самовольно покидают зону боевых действий

Onet: все больше военных ВСУ самовольно покидают зону боевых действий

Все больше украинских военных самовольно покидают зону боевых действий, пишет издание Onet. Авторы публикации отмечают, что на некоторых участках фронта дефицит личного состава составляет 50%, его можно ощутить и на учебных полигонах в Польше, где проходит подготовка украинских военных.

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