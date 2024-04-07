Мошенники получили от жителя Тверской области 25 тысяч рублей и все равно выложили в сеть его интимное видео

В Твери в полицию обратился 29-летний житель Конаковского округа. Он сообщил о вымогательстве. Когда мужчина находился в Твери в гостях, он списался с незнакомкой в мессенджере и завел интимную переписку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии