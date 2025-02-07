В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил учредить новый статус для людей, которые прошли через Великую Отечественную войну, будучи несовершеннолетними, а после участвовали в восстановлении хозяйства.
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