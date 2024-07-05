На севере Красноярского края браконьер, незаконно выловивший более 1000 экземпляров сига, предстал перед судом

В октябре 2023 года сотрудники ОМВД России по Таймырскому району совместно с сотрудниками отдела государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания задержали на реке Енисей мужчину 1955 года рождения.
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