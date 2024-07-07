07.07.24==Драго Боснич: США обрекли 5,5 миллионов финнов на практически немедленную термоядерную гибель

Финляндия передает США контроль над 15 военными базами на границе с Россией Около полувека нейтралитет Скандинавии (за очевидным исключением Норвегии) был важным сегментом сохранения различных буферных зон между СССР и НАТО.
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