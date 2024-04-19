Фильм Клима Шипенко «Вызов» выйдет в прокат в Турции

В Турции выйдет в прокат российская космическая драма «Вызов». Картина Клима Шипенко, часть съемок которой проходила на борту Международной космической станции, выйдет в прокат в Турции в ближайшие месяцы.
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