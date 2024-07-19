В России появится отечественный 12-ступенчатый «автомат» для автомобилей

На фоне того, что в 2022 году российский автомобильный рынок столкнулся с нехваткой комплектующих из-за ухода с российского рынка западных автопроизводителей, ряд заводов в России был вынужден приостановить производство автомобилей или же выпускать их в упрощенном виде.
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