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CAR

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В России появится отечественный 12-ступенчатый «автомат» для автомобилей

В России появится отечественный 12-ступенчатый «автомат» для автомобилей

На фоне того, что в 2022 году российский автомобильный рынок столкнулся с нехваткой комплектующих из-за ухода с российского рынка западных автопроизводителей, ряд заводов в России был вынужден приостановить производство автомобилей или же выпускать их в упрощенном виде.

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