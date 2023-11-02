Полковник Кнутов: Гиперзвуковое оружие Америки находится на стадии разработки

Гиперзвуковое оружие Америки все еще находится в стадии разработки. При этом появились сведения о том, что Вашингтон сумел достичь определенных успехов в его создании, однако уже разработанные ракеты фактически во всем уступают российскому вооружению.
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