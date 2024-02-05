Продюсер высказался о блокаде певца Филиппа Киркорова и других звезд. Продюсер Сергей Лавров выразил мнение о том, что отсутствие на телевидении Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и других артистов в течение более месяца будет иметь позитивные последствия.
Филипп Киркоров может вернуться с грандиозным триумфом
Комментарии
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Галина Друзина
Нафиг они нам тут в России нужны, пусть остаются там, где и находятся. Пусть зарабатывают там и ходят на голые вечеринки им там будут рады.
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6 час.
Дина Скребец
Про Лолиту, с её высказывании о том, как она использует россию, вообще разговор отдельный должен быть.
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1 час.
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