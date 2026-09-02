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Антифашист

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Продлевать будете? Штаты пытаются убедить Россию не заканчивать СВО

Продлевать будете? Штаты пытаются убедить Россию не заканчивать СВО

Все последние телодвижения США на российском направлении начинают складываться в довольно понятную конструкцию.

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