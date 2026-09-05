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Спорт Уик-Энд

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Планы «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» - Лукас Оласа всё рассказал

Планы «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» - Лукас Оласа всё рассказал

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о наборе очков клубом перед очным матчем с «Зенитом». Команды сыграют в субботу, 10 октября, в рамках 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

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