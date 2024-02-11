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Актриса Татьяна Ткач о новом поколении актёров: «Общаться с ними невозможно»

По словам артистки, молодые люди все поголовно «сидят, уткнувшись в телефоны». Гостья Открытой студии на телеканале «78» актриса театра и кино, народная артистка РФ Татьяна Ткач рассказала о разнице между советскими актёрами и современными.

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