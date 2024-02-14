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Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США Майоркасу

Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США Майоркасу

Палата представителей США большинством голосов (214 голосов — за, 213 — против) приняла резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

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