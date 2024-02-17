Манчестер Сити – Челси, прогноз на матч 17 февраля 2024, Английская Премьер-Лига

Интрига, которая долгое время была в Английской Премьер-Лиге, снова может исчезнуть. Наверстывающий упущенное «Манчестер Сити» сейчас отчаянно борется за лидерство, пытаясь выбить с первого места «Ливерпуль» и отбросить преследующий его «Арсенал».
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