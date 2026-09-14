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Царьград

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Тела двух 7-летних братьев-близнецов нашли в петербургской квартире

Тела двух 7-летних братьев-близнецов нашли в петербургской квартире

На проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге обнаружили тела двух 7-летних братьев-близнецов. Находились малыши в одной из квартир по этому проспекту.

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