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NYT: скандал с Кравченко стал болезненным для Украины

NYT: скандал с Кравченко стал болезненным для Украины

Коррупционный скандал вокруг экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко стал болезненным для Киева, пишет New York Times.

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