Nour News: Иран изменит позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке дронов

Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса президента Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News.
Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса президента Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News.
Свежие комментарии