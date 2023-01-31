Экономика сегодня

290 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    Эксгумировать японцев и переправить  на острова,пусть у себя похоронят предков и ходят проведывать.Тогда не будет при...Sohu: Японию ждет...
  • tsan tsan
    Поплавская права. Нужно соответствовать своим песням.Яна Поплавская ос...
  • Juri дедов
    Правильно делае что молчит. Я вообще не понимаю почему артисты лезут в политику ничего не понимая что происходит. А в...Михаил Шахназаров...

Nour News: Иран изменит позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке дронов

Nour News: Иран изменит позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке дронов

Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса президента Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх