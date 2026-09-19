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Григорий Лепс призвал жителей России голосовать за то, что они считают правильным

Григорий Лепс призвал жителей России голосовать за то, что они считают правильным

Народный артист отметил, что голосовать нужно "по совести" Известный российский певец Григорий Лепс сегодня, 19 сентября, выступил с призывом к россиянам принять участие в голосовании за кандидатов в Государственную Думу России.

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