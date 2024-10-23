Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А представляете тогда сколько он навертел в тишине за 16 лет в МЧС...уши заворачиваются....он был неподконтролен нико..."По Шойгу, похоже...
  • Виктор Бор
    Считал Шойгу за человека, а он такую подлянку устроил всей стране... Какая мерзость вскрывается в МО... Как прав был ..."По Шойгу, похоже...
  • Дмитрий Гурин
    Корее всего жильцы просто подключили к плите баллон с сжиженным газом, для взрыва требуется концентрация 5% простого ...Названа причина в...

Инженер ЗАЭС готовил теракт против членов МАГАТЭ по заданию спецслужб Украины

Инженер ЗАЭС готовил теракт против членов МАГАТЭ по заданию спецслужб Украины

Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в подготовке покушения на сотрудников МАГАТЭ.Инженера цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС Сергея Потынгу обвиняют в покушении на сотрудников МАГАТЭ по заданию Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх