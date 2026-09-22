Добропольский котел

МО РФ сообщило об образовании Добропольского котла и окружении в городе остатков сил 2 бригад ВСУ и штурмового полка "Скала".
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Молодцы наши бойцы! Так держать! Только бы не привлекли к этому делу идиотов абрамовичей, а то они выдадут окружённым по телефону и отвезут в Турцию отдыхать!