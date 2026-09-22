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Добропольский котел

Добропольский котел

МО РФ сообщило об образовании Добропольского котла и окружении в городе остатков сил 2 бригад ВСУ и штурмового полка "Скала".

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