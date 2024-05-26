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Группировка войск «Днепр» ВС РФ за сутки уничтожила 14 украинских БПЛА

Группировка войск «Днепр» ВС РФ за сутки уничтожила 14 украинских БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ за прошедшие сутки сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 боевиков.

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