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Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

АШХАБАД, 24 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

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