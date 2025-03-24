Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

АШХАБАД, 24 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».