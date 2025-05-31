Тестирование мигрантов на знание русского отменяется: и в школах, и на работе

Сейчас они будут выкручиваться из этого положения. нет, наши чиновники лучше русских уничтожат. чем мигрантов вытурят из стьраны. Предали народ.

Раз на главу Рособрнадзора не нашлось ивановых, сидоровых или петровых, то ловить в этом болоте нечего.

АЛ

Александр Ляхов

Какое-то безумие в этом мире. Какие-то бюрократические заморочки. Школа, школьный учитель должны определять можно ребенка учить или нет не зависимо от того мигрант он или коренной житель. Если в классе один ученик не знает языка, то есть не обучаем, то класс потерян. Для детей мигрантов с российскими паспортами в соответствии с конституцией и гарантией образования должны создаваться специальные классы.