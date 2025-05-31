Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Мера признана излишней и нецелесообразной.
Тестирование мигрантов на знание русского отменяется: и в школах, и на работе
Комментарии
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Регина Толстоброва
Сейчас они будут выкручиваться из этого положения. нет, наши чиновники лучше русских уничтожат. чем мигрантов вытурят из стьраны. Предали народ.
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8 час.
юф
юра федулов
Раз на главу Рособрнадзора не нашлось ивановых, сидоровых или петровых, то ловить в этом болоте нечего.
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7 час.
АЛ
Александр Ляхов
Какое-то безумие в этом мире. Какие-то бюрократические заморочки. Школа, школьный учитель должны определять можно ребенка учить или нет не зависимо от того мигрант он или коренной житель. Если в классе один ученик не знает языка, то есть не обучаем, то класс потерян. Для детей мигрантов с российскими паспортами в соответствии с конституцией и гарантией образования должны создаваться специальные классы.
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4 час.
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