Исход СВО решён. Даже если Запад ударит "ядеркой", ситуация не изменится. Почему? Объясняем. Как сказал военный обозреватель "Первого русского" Влад Шлепченко, сейчас ситуация такова, что уже никакое оружие, включая ядерное, не может изменить ситуацию в пользу противника.
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