В Госдуме предложили отмечать должников по алиментам на сайтах знакомств

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внедрить обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств.
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