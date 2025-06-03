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Царьград

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Русский дрон спас жителя ДНР от расстрела ВСУ: драматическая история

Русский дрон спас жителя ДНР от расстрела ВСУ: драматическая история

Русский оператор дрона спас жителя Селидово (ДНР) от расстрела ВСУ. Мужчину ошибочно приняли за диверсанта и угрожали, но появление беспилотника спугнуло боевиков.

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