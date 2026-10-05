Президент США написал в Truth Social о выборах в Индии вместо Бразилии

Президент США Дональд Трамп перепутал Бразилию с Индией в посте о выборах, который опубликовал в своей соцсети Truth Social.
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Он не перепутал. Он просто их объединил под одним именем - Соед. Штаты оф Эмерика.