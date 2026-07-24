В результате удара ракет FP-5 «Фламинго» по предприятию «Авиатек» в Кирове погибло 6 человек, еще 26 пострадали, заявил губернатор Александр Соколов.
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В результате удара ракет FP-5 «Фламинго» по предприятию «Авиатек» в Кирове погибло 6 человек, еще 26 пострадали, заявил губернатор Александр Соколов.
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