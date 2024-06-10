Владимир Неплохо абхазцы устроились: и независимые и деньги из России сосут. Чужих не пускают, сами нихрена работать не хотят. Сели на шею и ножки свесили.

В Василий Опять Россия начинает вытанцовывать перед очередным "маленьким но гордым народом". Эти абхазы не хило устроились - требуют от России денег, действуя по принципу - давайте денег, а то дружить не будем, вернее сказать - продадимся другим, н-р амерам.