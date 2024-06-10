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Закон и Порядок

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Абхазия может вернуться в состав Грузии. Многоходовка Путина позволит России одержать крупнейшую геополитическую победу

Абхазия может вернуться в состав Грузии. Многоходовка Путина позволит России одержать крупнейшую геополитическую победу

Интересная жизнь с Vera Star Заявление сделанное на днях премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе о возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав страны к 2030 году вызвало бурную реакцию в России.

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Комментарии
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Владимир
Неплохо абхазцы устроились: и независимые и деньги из России сосут.  Чужих не пускают, сами нихрена работать не хотят. Сели на шею и ножки свесили.
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5 час.
В
Василий
Опять Россия начинает вытанцовывать перед очередным &quot;маленьким но гордым народом&quot;. Эти абхазы не хило устроились - требуют от России денег, действуя по принципу - давайте денег, а то дружить не будем, вернее сказать - продадимся другим, н-р амерам.
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2 час.
В
Воробей
А что же с этим поделать? Приходится применять &quot;кнут и пряник&quot;, как всегда, чтобы промотивировать клиента вести себя конкструктивно. Одним кнутом это не получается, особенно, когда есть конкуренты.
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50 мин.

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