Кроссоверы Geely Monjaro у российских дилеров могут закончиться уже в ноябре

Не так много времени осталось, чтобы приобрести последние официальные Monjaro Geely прекратила поставки в Россию сразу трех моделей — кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым