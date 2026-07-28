Тамбовчанка вошла в топ-10 самых красивых девушек на конкурсе "Мисс Туризм России 2026". Регион представляла Полина Разживина, которая в этом году стала обладательницей титула "Мисс Тамбовская область - 2026".
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