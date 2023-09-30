Многих потешает тот аргумент, что России во многом мешает ее география. Мол, Канаде же вот не мешает, и Норвегии тоже.
Почему география России раньше нам мешала, а теперь – поможет
Комментарии
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О
Одиссей
"Теперь мы продолжаем тратить много энергии по цене Х, а они продолжают тратить мало, но зато по цене 20Х"???? Правда??? Ню-ню!! А по ценам на бензозаправках это не очень-то очевидно.
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23 час.
Ольга Арутюнян
А ещё нам ОЧЕНЬ мешает наше маленькое население=маленькая плотность населения. Ну, подумайте сами, прокладывать и содержать дорогу в тысячу км по которой проедут 100 машин в месяц. Чем больше плотность населения, тем легче содержать территорию в обихоженном состоянии. Европа нам в пример. Читали с сыном трактат средневекового охотоведа из Италии. В нём был описан стандарт одежды охотника. Особенно повеселили фетровые сапоги и бархатный кафтан:) Вот прям привет охотникам Сибири:)))
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Никогда России не мешали дибилы во власти никогда после большевиков и коммунистов не как не возмет народ в толк что есть начальники которые не чета Силуанову и Набиулиной. Которые могут гарантировать все.
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7 час.
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