Почему география России раньше нам мешала, а теперь – поможет

О Одиссей "Теперь мы продолжаем тратить много энергии по цене Х, а они продолжают тратить мало, но зато по цене 20Х"???? Правда??? Ню-ню!! А по ценам на бензозаправках это не очень-то очевидно.

Ольга Арутюнян А ещё нам ОЧЕНЬ мешает наше маленькое население=маленькая плотность населения. Ну, подумайте сами, прокладывать и содержать дорогу в тысячу км по которой проедут 100 машин в месяц. Чем больше плотность населения, тем легче содержать территорию в обихоженном состоянии. Европа нам в пример. Читали с сыном трактат средневекового охотоведа из Италии. В нём был описан стандарт одежды охотника. Особенно повеселили фетровые сапоги и бархатный кафтан:) Вот прям привет охотникам Сибири:)))