Shrinking’s Brett Goldstein, Lukita Maxwell Break Down Episode 6’s Tense and Cathartic Confrontation — Watch

The following contains spoilers for Episode 6 of Shrinking Season 2. In Wednesday’s episode of Shrinking, Louis was finally able to extend an apology for his role in Tia’s death, and he was gobsmacked by what he was given in return: forgiveness.
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