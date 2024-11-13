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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Shrinking’s Brett Goldstein, Lukita Maxwell Break Down Episode 6’s Tense and Cathartic Confrontation — Watch

Shrinking’s Brett Goldstein, Lukita Maxwell Break Down Episode 6’s Tense and Cathartic Confrontation — Watch

The following contains spoilers for Episode 6 of Shrinking Season 2. In Wednesday’s episode of Shrinking, Louis was finally able to extend an apology for his role in Tia’s death, and he was gobsmacked by what he was given in return: forgiveness.

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