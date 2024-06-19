Воронежская полиция закрыла дело против покойного вице-спикера облдумы

Подозреваемым в данном преступлении был владелец крупной строительной компании «Воронеж-дом», вице-спикер областной думы Петр Семенов, скончавшийся от коронавируса еще в 2021 годуВоронежская полиция закрыла уголовное дело о хищении 18 гектаров муниципальной земли на границе Северного района и микрорайона Подгорное, совершенное в 2004-2005 годах путем предоставления в арбитраж подложных документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)