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Турчак: Власти Алтая практически решили проблему с долгостроями

Турчак: Власти Алтая практически решили проблему с долгостроями

Глава Республики Алтай Андрей Турчак доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о том, что региональным властям удалось практически решить проблему долгостроев и ввести в эксплуатацию ряд новых объектов.

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