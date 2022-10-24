Россиянам помогут прирастить капитал

Страховки с инвестиционной составляющей могут стать выгоднее. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий застрахованным выбирать, куда вкладывать их деньги, до сих пор это определяла исключительно страховая компания.
Страховки с инвестиционной составляющей могут стать выгоднее. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий застрахованным выбирать, куда вкладывать их деньги, до сих пор это определяла исключительно страховая компания.
Свежие комментарии