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Россиянам помогут прирастить капитал

Россиянам помогут прирастить капитал

Страховки с инвестиционной составляющей могут стать выгоднее. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий застрахованным выбирать, куда вкладывать их деньги, до сих пор это определяла исключительно страховая компания.

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