Закон и Порядок

135 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    "А на станции Сол...
  • Василий
    Как говорится - "Васька слушает - да ест". Гарант тут не жалея сил своих борется с проклятым Западом, а его верные хо...Не газом единым: ...
  • Василий
    Копейка малая капает на нужный счет, к гадалке не ходи.Украинский опыт: ...

В Эстонии собираются пересмотреть границы с Россией

В Эстонии собираются пересмотреть границы с Россией

Эстония мало что может противопоставить России в любой из возможных сфер соприкосновения. Однако с момента начала спецоперации на Украине, Таллин не оставляет попыток найти хоть что-то, что могло бы доставить Москве беспокойство, напряжение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх