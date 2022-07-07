Минобороны России запустило новый мультимедийный исторический раздел, посвященный освобождению Одессы в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России запустило новый мультимедийный исторический раздел, посвященный освобождению Одессы в годы Великой Отечественной войны

В разделе опубликованы документы об освобождении города-героя, журналы боевых действий, наградные материалы с описанием подвигов советских воинов, учетные карточки воинских захоронений, а также документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима.

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