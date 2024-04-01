Активы «Макфы» на 100 трлн рублей арестованы

Ответчиками выступают более 30 юрлиц и более 10 физлиц.фото: makfa.ru--> В рамках иска Генпрокуратуры об изъятии производителя макарон «Макфа» судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей.
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