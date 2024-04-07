Я смотрю на заявления Макрона, и не оставляет меня одно подозрение...

brigadier21 Snytsarienko

Да, так и есть - поскольку во Франции таки пока есть спрос с Президента, Макрона очень не вежливо, с последующим внедрением в его организм клизмы, многие хотят расспросить - а как-же так получилось, что граждане Франции вообще, и кадровые военные в частности, скоропостижно скопытились на ЧУЖОЙ войнухе, без одобрения на то парламента. Он-же не может сказать "Е...ть, поцаны, я не знал, что русские могут и в разведку, и в точное накрытие", главнюк таки - обязан быть прошарестее большинства своих граждан.