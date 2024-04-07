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Я смотрю на заявления Макрона, и не оставляет меня одно подозрение...

Я смотрю на заявления Макрона, и не оставляет меня одно подозрение...

Он УЖЕ послал французских солдат на украину.Их УЖЕ убили.И он не знает, как теперь это легализовать.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Да, так и есть - поскольку во Франции таки пока есть спрос с Президента, Макрона очень не вежливо, с последующим внедрением в его организм клизмы, многие хотят расспросить - а как-же так получилось, что граждане Франции вообще, и кадровые военные в частности, скоропостижно скопытились на ЧУЖОЙ войнухе, без одобрения на то парламента. Он-же не может сказать &quot;Е...ть, поцаны, я не знал, что русские могут и в разведку, и в точное накрытие&quot;, главнюк таки - обязан быть прошарестее большинства своих граждан.
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