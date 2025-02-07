Бандиты из USAID в Америке теперь вне закона: надолго ли? Трамп пошел в разнос С самого старта предвыборной программы Дональда Трампа было ощущение, что слова будущего президента не стоит воспринимать всерьез.
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