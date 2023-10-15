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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок

Предложение выдвинул Мустафа Берраф из Алжира на 141-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в Мумбаи.

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