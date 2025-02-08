Священник Дмитрий Фетисов о кремации и вопросах захоронения: традиции, взгляды и альтернативы Ирина ВальковаДмитрий Фетисов, священник и главный редактор епархиальной газеты «Логосъ», высказался о важном и спорном вопросе в православной традиции — кремации.
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