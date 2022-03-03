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BMW, Skoda и MINI останавливают заводы из-за нехватки украинских комплектующих

BMW, Skoda и MINI останавливают заводы из-за нехватки украинских комплектующих

Производство автомобилей BMW в немецких Мюнхене и Дингольфинге, также как и выпуск двигателей на предприятии в австрийском Штайре, будет приостановлено на следующей неделе в связи с острым дефицитом комплектующих, ранее поступавших с Украины.

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