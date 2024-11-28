Россия остается страной бытового матриархата, женщины отвечают у нас и за себя, и за детей (с)

Ирина52

В чем преимущество? В двойной работе? Зарплата одинаковая, а быт на женщине. Государство лишь частично компенсирует это неравенство более ранней пенсией и декретом. Выплаты же идут в бюджет СЕМЬИ как целого, так как это выплаты НА РЕБЕНКА. Напротив, мужчины сплошь и рядом не желают выполнять свои обязанности ни по дому, ни как добытчика и защитника, предпочитая роль кота . Достаточно посмотреть, как много из них НЕ ПЛАТИТ АЛИМЕНТЫ на собственных детей и их НЕ ВОСПИТЫВАЕТ, все свалив на женщин.