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Россия остается страной бытового матриархата, женщины отвечают у нас и за себя, и за детей (с)

Россия остается страной бытового матриархата, женщины отвечают у нас и за себя, и за детей (с)

«Результаты последних исследований показывают, что замужние женщины не получают в нашей стране значительных преимуществ перед одинокими», — рассуждали на научной конференции в Институте истории им.

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Комментарии
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Сергей С
существующий порядок вещей - фактическое неравенство - преимущество по закону женщин над  мужчинами
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16 час.
Н
НС
нужно принять закон, запрещающий оскорблять мужчин. И авторку наказать. Она реально начала надоедать своим нытьём, мол &quot;мужики козлы во всём виноваты&quot; - хватит, пора этому положить конец. Это злостная пропаганда феминизма.
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15 час.
Ирина52
В чем преимущество? В двойной работе? Зарплата одинаковая, а быт на женщине. Государство лишь частично компенсирует это неравенство  более ранней пенсией и декретом. Выплаты же идут в бюджет СЕМЬИ как целого, так как это выплаты НА РЕБЕНКА. Напротив, мужчины сплошь  и рядом не желают выполнять свои обязанности ни по дому, ни как добытчика и защитника, предпочитая роль кота . Достаточно посмотреть, как много из них НЕ ПЛАТИТ АЛИМЕНТЫ на собственных детей и их НЕ ВОСПИТЫВАЕТ, все свалив на женщин.
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15 час.

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